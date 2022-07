Arretrati Assegno Unico, annuncio dell’Inps: ecco quando arriveranno

L’ente di previdenza sociale sta risolvendo gradualmente la problematica degli arretrati dell’assegno unico. I beneficiari dell’assegno unico universale attendono ancora i pagamenti degli arretrati. Si tratta dei versamenti relativi al nuovo strumento di sostegno alle famiglie con figli a carico. Le erogazioni sono in corso a partire dal mese di marzo. Tuttavia, ci sono ancora delle problematiche da risolvere e non sono ancora allineati tutti i pagamenti.

Ci sono ancora degli arretrati da saldare e poi c’è il caso dei percettori del reddito di cittadinanza che stanno seguendo una procedura a parte. Infatti, i percettori del reddito ricevono un’integrazione della somma ordinaria dell’assegno unico universale per i figli a carico.

C’è una finestra mensile per gli arretrati dell’assegno

Per quanto riguarda gli arretrati, si ricorda che questi saranno erogati soltanto a coloro che hanno inoltrato la domanda di assegno unico entro il 30 giugno del 2022. Oltre questo termine si avrà diritto soltanto all’assegno unico relativo ai mesi correnti a partire dalla data dell’invio della richiesta.

Per quanto riguarda coloro che attendono gli arretrati, è stata rivolta una richiesta via social all’ente erogatore, ossia l’Inps. E’ stato riferito che non esiste una data precisa mensile ma ogni mese è prevista una finestra dedicata ai pagamenti degli arretrati. Nel caso del mese di luglio, però, la data relativa agli arretrati dovrebbe essere il giorno 17 luglio. Quindi tra qualche giorno gli aventi diritto potrebbero trovarsi una ulteriore erogazione.

fonte consumatore.com