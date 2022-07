Aragoste e ricciole pericolose: sequestro nel noto ristorante del Vesuviano

Aragoste, ombrine e ricciole surgelate per complessivi sedici chilogrammi detenute in un ristorante senza alcun documento legato alla tracciabilità. E ancora: cinquanta chili di prodotti ittici sequestrati ad un pescatore sportivo. È il risultato di una serie di controlli predisposti a Portici dalla Guardia Costiere di Torre del Greco. L’azionw nell’ambito delle attività di vigilanza e controllo a tutela dell’ecosistema marino e delle filiere ittiche. Nel corso dell’attività, è emerso che un ristoratore aveva diversi prodotti ittici surgelati (aragoste, ombrine e ricciole) senza garantirne la dovuta tracciabilità. Per i quali il titolare non era in grado di fornire alcuna informazione idonea.

Al ristoratore elevato un verbale di contestazione di illecito amministrativo di 1.500 euro. Il prodotto ittico, circa 16 chili, è sotto sequestro per la successiva distruzione. Impossibile, infatti, la consumazione del prodotto.