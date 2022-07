Gli agenti del Commissariato di San Giuseppe Vesuviano, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio. Sono entrati in azione a Somma Vesuviana e Terzigno. In particolare nelle vie Moro, De Matha, Roma, Napoli, San Sossio, Carlo Alberto, Martiri d’Ungheria, Zabatta, corso De Nicola e corso Einaudi. Nel corso dell’attività sono identificate 90 persone, di cui 7 con precedenti di polizia. Controllati 50 veicoli. Il servizio rientra nei controlli disposti dalla Questura nel territorio vesuviano.

Nei giorni precedenti azioni simili erano avvenute a Torre Annunziata e dintorni dove il bilancio finì per essere più corposo. Un segno di presenza da parte della polizia di Stato in un territorio complicato come quello vesuviano.