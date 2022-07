Alto Impatto a San Giuseppe Vesuviano: posti di blocco in mezza città

Gli agenti del Commissariato di San Giuseppe Vesuviano, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio. In particolare a San Giuseppe Vesuviano nelle vie Battisti, Croce Rossa, Roma, Ammendola, Zabatta, Carbonari. E ancora Via Scopari, Mattiuli, Muscettoli, Lavinaio II Tratto, Pianillo, Vasca al Pianillo, Ranieri, Aielli, Europa, Criscuolo. Fino nei rioni Belvedere, Ceschelli e Boccia, nel parco Ambrosio e nelle piazze Risorgimento e Garibaldi. Nel corso dell’attività sono identificate 72 persone, di cui 19 con precedenti di polizia, e controllati 43 veicoli.

Nei giorni scorsi servizi simili effettuati anche a Somma Vesuviana e Terzigno, oltre che in maniera ancora più massiccia a Torre Annunziata e Boscoreale. In particolare al Piano Napoli dove l’attenzione delle forze dell’ordine cerca di non calare mai. L’Alto Impatto continua.