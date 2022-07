All’esame per la patente con il microfono nascosto nella mascherina: preso

Tentata truffa alla motorizzazione di via Argine a Napoli. Ma i poliziotti, avvicinati da un funzionario della struttura, sono intervenuti. L’addetto ha raccontato loro che, poco prima, durante la sessione d’esame, aveva sorpreso un uomo con un dispositivo elettronico vietato, nascosto nella mascherina. Gli operatori hanno identificato il 42enne indiano e lo hanno trovato in possesso di una microcamera con microfono collegato a un wi-fi portatile e, per questo motivo, lo hanno denunciato per «repressione della falsa attribuzione di lavori altrui da parte di aspiranti al conferimento di titoli pubblici».

