Acqua quasi gratis, arriva il nuovo Bonus sociale: a chi spetta

Le famiglie italiane sono stangate dagli aumenti. Tutto diventa sempre più costoso e per le famiglie andare avanti non è semplice. Ma adesso arriva finalmente anche un ricco bonus sulle bollette dell’acqua che può dare una mano concreta alle famiglie. Vediamo come funziona questo nuovo aiuto.

Il bonus sulle bollette dell’acqua

Le famiglie in difficoltà economica sono veramente tantissime in italia ed hanno bisogno di bonus sempre nuovi per riuscire ad andare avanti.

Fino ad ora il Governo aveva varato aiuti solo per la luce ed il gas (minori sull’acqua) ma adesso arrivano finalmente anche quelli per l’acqua. Come sappiamo con l’inflazione soprattutto con la guerra in Ucraina le bollette della luce e del gas si sono fortemente impennate e quindi il Governo giustamente ha deciso di intervenire particolarmente su di esse. Ma oggi le cose sono diverse. L’acqua comincia a diventare un bene più prezioso e d’altra parte le famiglie italiane sono sempre più in difficoltà.

Come funziona il bonus sulle bollette dell’acqua

Il Bonus nazionale sulle bollette dell’acqua taglia il costo della bolletta del 50% alle famiglie con ISEE basso e numerose. Queste sono le disposizioni nazionali per avere uno sconto sulla bolletta dell’acqua. Ma in più dal 1 gennaio 2023 la bolletta può ulteriormente essere tagliata addirittura del 75%. E’ l’Emilia Romagna a varare questo bonus aggiuntivo che porta quello nazionale del 50% a ben il 75%. Ma vediamo chi può rientrare nel bonus. Le famiglie che hanno un’ISEE 2022 non superiore a 8.265 euro. Oppure le famiglie con un’ISEE entro i 20.000 euro se hanno figli a carico da 4 in su. Oppure anche chi rientra nei requisiti per il reddito di cittadinanza.

Un Bonus forte contro le bollette

Insomma se si rientra in questi requisiti i cittadini possono passare dal 50% di sconto al 75% di sconto ma ovviamente questo vale per l’Emilia Romagna. La speranza è che anche altre regioni possano allinearsi e potenziare il bonus sulla bolletta dell’acqua. Infatti spesso capita che un’iniziativa positiva di una regione poi venga emulata anche da altre e dunque non è escluso che questo possa verificarsi anche stavolta. Ad esempio il reddito energetico partito in puglia presto potrà estendersi ad altre regioni.

