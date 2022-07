Rinviato a giudizio Giovanni Cellurale, 50enne di Aversa ritenuto affiliato al clan dei Casalesi. E’ detenuto nel carcere di Palermo dove sta scontando l’ergastolo. A giudizio per la vicenda delle minacce di morte al direttore responsabile delle testate Cronache di Napoli e Cronache di Caserta, Maria Bertone. Questo l’esito dell’udienza preliminare celebrata davanti al gup di Napoli Linda D’Ancona, che ha accolto la richiesta del pm della Dda partenopea Fabrizio Vanorio.

Cellurale è accusato di aver inviato a Bertone una lettera nella quale era scritto: «Spero di vero cuore che al più presto uscirò, così ti faccio saltare in aria. Se qualcuno esce prima di me ti deve sparare 10 colpi in bocca, a te e a tutta la tua razza di merda». Bertone ha denunciato ai Carabinieri di aver ricevuto la lettera. Il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica ha disposto l’attivazione della sorveglianza saltuaria presso il domicilio e il luogo di lavoro. L’avvocato Gennaro Razzino, che rappresenta Bertone e le altre parti civili, la Libra Editrice e l’Ordine dei Giornalisti della Campania, ha sottolineato «il coraggio del direttore che, nonostante le circostanze, ha voluto partecipare all’udienza personalmente, trovandosi faccia a faccia con l’uomo che la minaccia».