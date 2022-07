Necessarie quasi cinque ore di lavoro per spegnere l’incendio che ha interessato veicoli rottamati, parti di auto, pneumatici. Un’area, che si trova nel comune di Domicella, da tempo sotto sequestro e di proprietà di una persona detenuta. Una nube nera ha invaso l’abitato, tanto da spingere il sindaco Antonio Corbisiero a invitare la popolazione a non uscire di casa e a tenere chiusi balconi e finestre. Due le squadre dei vigili del fuoco che sono intervenute dalla sede centrale del Comando Provinciale di Avellino.

Hanno impiegato circa cinque ore per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area, che era già oggetto in passato di altri incendi simile ed era sottoposta a sequestro. Sul posto anche i Carabinieri che hanno avviato le indagini. I militari hanno eseguito un accurato sopralluogo nella zona alla ricerca di elementi utili alle investigazioni.