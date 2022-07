Un ragazzo di 15 anni è ricoverato in prognosi riservata e in pericolo di vita all’ospedale Vecchio Pellegrini di Napoli. Ha una ferita profonda all’addome. Secondo una prima ricostruzione fornita dai Carabinieri, intervenuti nel pronto soccorso dell’ospedale, il giovane, di Marano si trovava in compagnia di amici. Era a vicoletto II San Giovanni Maggiore, nel centro storico di Napoli. Qui lo ha avvicinato un uomo di colore. Senza alcun motivo apparente lo avrebbe colpito con qualcosa di affilato per poi allontanarsi. Sul posto i militari non hanno trovato tracce di sangue. Il 15enne, che ha riportato una ferita da punta e taglio all’ipocondrio destro, è stato sottoposto a intervento chirurgico ed è stato poi trasferito all’Ospedale del Mare, dove si trova in pericolo di vita. Sono in corso accertamenti dei Carabinieri per ricostruire la dinamica di quanto accaduto.

Il 15enne, secondo quanto si apprende, è finito sottoposto già a due interventi chirurgici. Al momento è ricoverato in terapia intensiva all’Ospedale del Mare. E’ stabilizzato ma la situazione resta critica e i medici lo considerano ancora in pericolo di vita. La prognosi è riservata.