Vola giù nella scarpata con l’auto, ferito un ragazzo di 23 anni

Vola giù nella scarpata con l’auto per diversi metri, in ospedale un giovane dell’Alta Irpinia. L’incidente è avvenuto in contrada San Guglielmo a Sant’Angelo Dei Lombardi. Coinvolta una sola autovettura, che dopo aver sbandato è finita in una scarpata. Alla guida un ragazzo di 23 anni di Nusco, che è rimasto ferito. È stato tratto in salvo dai vigili del fuoco del distaccamento di Lioni e consegnato ai sanitari del 118 che ne hanno disposto il trasporto presso l’ospedale di Sant’Angelo dei Lombardi per le cure del caso. Il veicolo incidentato è stato messo in sicurezza dai caschi rossi.

Sempre in Irpinia un sinistro con tre auto coinvolte. Due si sono scontrate all’interno di un distributore di carburanti. La squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Lioni è intervenuta sulla SS 7 al Km. 347,250, nel territorio del comune di Lioni, all’interno di un distributore di carburante del posto. Un veicolo si è anche ribaltato. Due persone sono rimaste ferite e sono state trasportate presso l’ospedale di Sant’Angelo Dei Lombardi dai sanitari del 118 per essere sottoposte a cure mediche. I veicoli incidentati sono stati messi in sicurezza. Da ricostruire la dinamica del sinistro.