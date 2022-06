Mamma Mina indagata per la morte in mare della figlioletta Vittoria Scarpa. L’ipotesi di reato è di abbandono di minore. Si tratta di un atto dovuto per proseguire con le indagini, che mirano a chiarire le circostanze del decesso a partire da quando la piccola si è allontanata dalla mamma e dalla sorellina a quando è stato lanciato l’allarme, fino al ritrovamento del corpo esanime. L’incarico per l’autopsia sarà conferito domani; la causa della morte sarebbe annegamento, anche se al momento non si esclude un malore in acqua.

La tragedia l’11 giugno scorso, al lido Risorgimento, sul litorale di Torre Annunziata (Napoli). Intorno alle 14 la madre della bimba, che stava allattando l’altra figlia, si è accorta che Vittoria non era più accanto a lei. Ha cominciato a chiamarla a gran voce e a cercarla, subito altri bagnanti si sono uniti alle ricerche. Vittoria è stata ritrovata alle 16 in fin di vita, poi si è spenta in ospedale a Castellammare.