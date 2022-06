Trovato morto suicida in garage, choc in Campania

Un uomo di 71 anni si è tolto la vita a Monteforte Irpino. È stato rinvenuto cadavere dai familiari all’interno del garage della sua abitazione. Nonostante la richiesta immediata di soccorsi e l’arrivo dei sanitari sul posto, per l’anziano era ormai troppo tardi. Inspiegabili per il momento i motivi alla base dell’inganno gesto. Sconcerto e dolore nella comunità di Monteforte Irpino appena appresa la notizia. Il 71enne era ben voluto da tutti in paese. Diversi i messaggi di vicinanza che hanno raggiunto i familiari del 71enne.

Ancora, quindi, un gesto estremo in una regione che ne sta piangendo veramente troppi in questo periodo. Appena l’altro giorno un caso di un 30enne di Palma Campania che si è tolto la vita a Sarno.