Trovato il cadavere della piccola Elena, la bimba di 5 anni era stata rapita ieri

Ritrovata morta Elena Del Pozzo, la bambina di cinque anni rapita ieri a Tremestieri etneo da tre uomini incappucciati che l’avrebbero sottratta alla madre nei pressi dell’asilo. Carabinieri del comando provinciale di Catania si stanno recando sul posto. E’ la madre a fare trovare il corpo di Elena. La donna è uscita poco fa dalla sua casa di Mascalucia, con la sua auto, accompagnata dai carabinieri. Il ritrovamento, secondo quanto si apprende, si è reso possibile grazie alle «pressioni esercitate durante gli interrogatori» dagli investigatori. Nessun altro dato è al momento reso noto. La notizia del ritrovamento è confermata dal procuratore di Catania, Carmelo Zuccaro.

I genitori si sarebbero trasferiti a Mascalucia, nel catanese, ‘solò da qualche anno e per tale motivazione non sono ‘moltò conosciuti in paese. Continuano intanto nel massimo riserbo le indagini senza sosta degli inquirenti che per tutta la notte hanno ascoltato i parenti della piccola. Da quanto trapela pare che i genitori di Elena non convivono nella stessa abitazione e che il padre della bimba abbia avuto problemi con la giustizia con precedenti per spaccio di sostanze stupefacenti.