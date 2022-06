Tre ragazzini del Vesuviano rapinati con una bottiglia rotta: fanno arrestare il malvivente

Coltello in una mano, bottiglia rotta nell’altra, un uomo ha avvicinato tre ragazzini del Vesuviano per rapinarli di uno smartphone. Sono in piazza Garibaldi e quando incrociano una pattuglia dei carabinieri e forniscono loro una descrizione del rapinatore. I militari lo individuano poco distante, in un mini market di piazza Principe Umberto. Era insieme a una ragazza. Entrambi scappano in direzioni diverse ma finiscono raggiunti e bloccati. Nella borsa della donna trovano il cellulare appena sottratto. I due, un 39enne napoletano e una 19enne di Afragola, sono stati denunciati. Il primo rispondera’ di rapina, l’altra di ricettazione.

Ieri pomeriggio, invece, gli agenti del Commissariato San Giovanni- Barra hanno effettuato un controllo in vico Catari presso l’abitazione di un uomo dove l’hanno sorpreso insieme ad un’altra persona. I poliziotti hanno rinvenuto 239 grammi di cocaina suddivisa in 114 dosi, 10 bustine con 23 grammi circa di marijuana, 8 pezzi di hashish per circa 120 grammi, due radio portatili, 3 bilancini di precisione, diverso materiale per il confezionamento della droga e 9060 euro.