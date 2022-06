Prima trovato il furgone, poi la persona che ha investito tre persone in due diverse circostanze nel Napoletano. Il primo incidente è avvenuto in via Verdi, nel comune di Volla. Qui è rimasta investita una donna di 40 anni; poco dopo, a Cercola, sono stati investiti una donna di 45 anni e un uomo di 73 anni, entrambi in viale del Progresso. Il 73enne è in condizioni gravi. Si tratta di un 29enne napoletano, residente nella periferia Est della città.

Il furgone è stato trovato dai Carabinieri della compagnia di Torre del Greco nel rione De Gasperi a Ponticelli, quartiere della zona orientale di Napoli. L’uomo si trova ora presso la caserma dei carabinieri di Cercola: la sua posizione è al vaglio d’intesa con l’autorità giudiziaria.