Il 30 giugno è una data molto importante perché scadono tre bonus che aiutano molto la famiglia. Si tratta di bonus molto concreti che danno una mano in questa durissima situazione economica. Infatti come sappiamo molto bene, per le famiglie andare avanti è diventato sempre più difficile a causa del lavoro povero ma anche a causa dell’inflazione.

I tre bonus da non perdere

Dunque questi tre aiuti messi in campo dal governo proprio per la famiglia sono assolutamente da non lasciarsi sfuggire via.

Il primo bonus è il bonus idrico. scade il 30 giugno 2022 il termine per utilizzare la piattaforma web per ottenere i €1000 del bonus idrico. Questo bonus serve per la sostituzione di vasi sanitari, miscelatori, rubinetti e tutta una serie di componentistica per bagno e cucina che sia a minor consumo di acqua e quindi più ecologica e sostenibile. Questo bonus spetta per tutte le spese sostenute nell’arco del 2021.

Bonus che aiutano la famiglia e c’è anche l’Assegno Unico

Ovviamente si devono avere fatture e ricevute e si accede alla piattaforma del bonus idrico con spid. Anche il bonus Terme scade il 30 giugno. Ma in questo caso a scadere è proprio la possibilità di fruire delle Terme. Infatti la domanda deve essere stata già presentata ai suoi tempi ma se non si accede alle terme e alle loro prestazioni entro il 30 giugno si perde il diritto di farlo.

Attenzione all’Assegno Unico

Ma la scadenza era importante è quella per presentare la domanda per l’assegno unico dei figli a carico. Infatti se la domanda è stata presentata a gennaio oppure febbraio l’assegno arriva da marzo. Invece chi non ha ancora presentato la domanda lo deve fare entro il 30 giugno. In questo caso si avrà diritto anche a tutti gli arretrati che non si sono goduti. Se però la domanda viene presentata dopo il 30 giugno si perdono tutti gli arretrati fino a quel momento e dunque sicuramente è importante sbrigarsi. Dunque sarebbe davvero un peccato perdere tutte le mensilità arretrate dell’Assegno Unico e di conseguenza è meglio presentare la domanda entro il 30 giugno.

fonte ilovetrading.it