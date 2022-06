Una delle tre persone investite da un uomo alla guida di un furgone nel Napoletano non ce l’ha fatta. Si tratta del 73enne travolto dal furgone in via Verdi nel comune di Cercola. L’uomo è stato portato all’Ospedale del Mare dove è stato sottoposto a intervento chirurgico d’urgenza, ma non è bastato ed è deceduto poco dopo. Le altre due persone investite sono due donne, una 40enne a Volla e una 47enne a Cercola, entrambe portate all’ospedale del Mare di Napoli come il 73enne ma non in gravi condizioni. E’ al vaglio degli investigatori la posizione di un 29enne, che viene ascoltato in caserma dei Carabinieri a Cercola.

I carabinieri della compagnia di Torre del Greco hanno rinvenuto il furgone, un Fiat Doblò di colore bianco, abbandonato nel rione De Gasperi di Ponticelli. Poi hanno trovato il sospetto.