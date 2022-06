Chiusa l’autostrada Napoli-Canosa tra Grottaminarda e Candela. In fiamme un tir che trasportava batterie per veicoli. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento il rogo con non poche difficoltà. La Polizia Stradale della Sottosezione di Grottaminarda sta lavorando senza soste per disciplinare la circolazione verso Napoli e in direzione di Bari. Si sono formate lunghe code in entrambi i sensi di marcia, con le uscite obbligatorie. Disagi anche sulla viabilità interna, dove è stato smistato il traffico. Rallentamenti e lunghe file con problemi per i residenti.

Per l’autista di nazionalità rumena, oltre tanto spavento nessuna conseguenza. Disagi si sono registrati per la circolazione sull’importante arteria che collega la Campania alla Puglia.