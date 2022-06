Di sicuro la biblioteca comunale di Ottaviano merita di essere visitata e non solo dai giovani per il vasto numero di libri, circa 4000, che sono a disposizione dei lettori. Solo su prenotazione si possono sfogliare i libri donati dagli eredi dei De Medici, custoditi in cassaforte. Negli scaffali si evidenziano i volumi dedicati a Cicerone, a Plinio il Vecchio ed una interessante collana di filosofia, un’enciclopedia completa su Napoli, sei volumi su Benedetto Croce, i grandi classici dell’India e diversi volumi sulla Storia dell’arte. Mentre su uno scaffale spicca “l’inferno” di Dante tradotto in napoletano dal Professore Francesco D’Ascoli, tra i figli della terra di Ottajano, tra i più colti in assoluto di tutti i tempi.

A gestire la biblioteca è la dott. Capasso Isabella.

Gli orari estivi sono:

LUNEDI – MERCOLEDI-VENERDI ore 9 : 30 – 12: 30 mentre il MARTEDI ed il GIOVEDI dalle 15:00 alle 18:00

Gli ottavianesi si aspettano dagli eredi dei De Medici altre donazioni di volumi unici e di dare la possibilità alla collettività di appropriarsi di parte di quella storia che fu.

*biologo naturalista