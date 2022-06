Terrore in Costiera, frana fa crollare terrazzamenti in mare

Una frana si è verificata ad Amalfi, nella tarda mattina di ieri. A crollare alcuni terrazzamenti in una proprietà privata a strapiombo sul mare al di sotto della strada statale. Non ci sono persone coinvolte né danni alle case o alle strutture presenti nell’area. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per i controlli del caso. Nell’ufficio tecnico comunale di Amalfi. Intanto, si è iniziato anche l’esame del fascicolo relativo alla proprietà della villa privata con discesa al mare. L’immobile sarebbe di un cittadino di nazionalità straniera. La zona era interessata da lavori. Non distante dal luogo dello smottamento, il 2 febbraio dello scorso anno si era verificato il crollo che interessò anche la strada statale. Causò per mesi gravi ripercussioni sul traffico dell’intera zona.

Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, a margine di una iniziativa a Sarno, a una domanda su quanto avvenuto è stato quanto mai chiaro: «Interesseremo la Protezione civile». I vigili del fuoco hanno comunque confermato che è escluso il coinvolgimento di persone e che sono in corso le operazioni di monitoraggio e verifica strutturale dei percorsi pedonali e delle abitazioni vicine al luogo della frana.