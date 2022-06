Nei comuni di Maddaloni, Valle Di Maddaloni, Cervino e San Marco Evangelista, in provincia di Caserta, il primo giugno, è sequestrata un’attivita’ imprenditoriale e commerciale. Sono comminate oltre 80 mila euro di sanzioni amministrative, denunciate 2 persone per aver commesso reati ambientali e sequestrata un’area di 260 mq. Nei comuni di Casamarciano, Comiziano e Tufino, in provincia di Napoli, il 2 giugno, invece sono sequestrate 2 attivita’ imprenditoriali e commerciali. Qui comminate oltre 100 mila euro di sanzioni amministrative, denunciate 2 persone per aver commesso reati ambientali e sequestrata un’area di oltre 200 mq. 100 metri cubi di rifiuti sequestrati.

Intanto la produzione di rifiuti in plastica aumentera’ fortemente entro il 2060: questo l’avvertimento lanciato dall’Ocse, l’organismo internazionale con sede a Parigi. nel rapporto ‘Prospettive mondiali sule plastiche: scenario di azione 2060′. Per l’Ocse, se nulla verra’ fatto per fermare questa situazione, la produzione di plastica sara’ praticamente moltiplicata per tre rispetto al livello del 2019, da 460 millioni di tonnellate a 1231 milioni di tonnellate. I rifiuti di plastica aumenteranno nelle stesse proporzioni, da 353 a 1,14 milioni di tonnellate.