Agenti del reparto Tutela emergenza sociale e minori della Polizia Municipale, di Napoli hanno intercettato due minori. Erano intenti a consumare alcolici in vico dei Carrozzieri a Monteoliveto. La Municipale ha accertato che i minori avevano acquistato le bevande in un bar. Il titolare era recidivo per questa violazione, in quanto gia’ denunciato e verbalizzato in due diverse occasioni nel corso dell’anno. Nonche’ gia’ destinatario di un provvedimento di sospensione per 30 giorni ai sensi dell’ articolo100 del Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza, emesso dal Questore su segnalazione della Polizia Municipale.

Il titolare dell’esercizio è nuovamente denunciato per la violazione dell’articolo 689 del Codice Penale e segnalato nuovamente alla Questura per ulteriori provvedimenti. I minori sono invece affidati ai genitori. Nella zona di Chiaia in via S.Lucia Via Calabritto e via Cavallerizza, e in zona Vomero in piazza Leonardo, via Cilea, via Luca Giordano e area pedonale di via Scarlatti, dai controlli di Polizia Amministrativa effettuati, sono scaturiti 19 verbali, per occupazione abusiva di suolo pubblico, per la diffusione di musica senza autorizzazione e per la mancata differenziazione dei rifiuti.