Grande soddisfazione per la rielezione alla vicepresidenza della Ppe di Antonio Tajani. È stato scelto tra ben dieci vice presidenti del Partito Popolare Europeo: il congresso del Ppe riunito a Rotterdam in questi giorni lo ha eletto con la somma di 309 voti. “La conferma di Antonio Tajani alla vicepresidenza della Ppe è stata una la giusta gratificazione ad una delle personalità più autorevoli del panorama internazionale, uomo delle istituzioni, oltre ad essere una figura di alto tasso di competenza, maturità ed equilibrio. – commenta il vice coordinatore regionale in Campania di Forza Italia, Franco Silvestro – La famiglia di Forza Italia non può che essere fiera ed orgogliosa del lavoro espresso dal neo vicepresidente in questi anni, da sempre volto nell’ esclusivo interesse di tutta la collettività”.