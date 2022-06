Anas (Gruppo FS Italiane) ha reso fruibile ieri la “bretella di Corbara”, in provincia di Salerno. Anche nel secondo senso di marcia, per la circolazione proveniente da Napoli e dell’autostrada A3 Napoli-Salerno. Garantendo così il collegamento tra lo svincolo di Angri (diramazione SS268) della strada statale 268 “del Vesuvio”. Mediante la rotatoria di via Paludicelle, verso le viabilità dei Comuni di Angri, Sant’Antonio Abate e Scafati. Una maggiore fluidità della circolazione locale sarà poi garantita dalla completa fruibilità delle bretelle “M2” (attualmente interdetta al transito). Così come la “M3” (attualmente fruibile in un’unica direzione), di collegamento con i territori comunali di Angri e Scafati, in capo ai rispettivi Enti Competenti.

Nella giornata di oggi, poi, sempre lungo la strada statale 268 “del Vesuvio”, è fissata la messa in esercizio del nuovo svincolo di “Madonna dell’Arco”, Si trova nel territorio comunale di Sant’Anastasia, opera eseguita da Anas e finanziata dalla Regione Campania per un investimento complessivo di 2,5 milioni di euro.