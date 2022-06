L’Anbi Campania, il Centro Studi sulle bonifiche nell’Italia Meridionale (Cesbim) e l’Anci Campania hanno sottoscritto un protocollo d’intesa. Per rilanciare sul piano idrico la collaborazione tra i Comuni e i Consorzi di Bonifica. La sottoscrizione arriva a due giorni dalla presentazione all’università di Napoli «Parthenope». Da parte dal Consorzio di Bonifica di Napoli e Volla dell’aggiornamento del piano di classifica dell’ente. Qui la Regione Campania ha chiesto aiuto ai Consorzi di Bonifica e Irrigazione mediante l’Anbi Campania per lanciare un piano invasi. E’ rivolto ad affrontare in maniera strutturale il problema della siccità.

Sul tema, si legge in una nota, il vicepresidente della Regione Campania con delega all’ambiente, Fulvio Bonavitacola, ha illustrato le azioni che la Regione Campania intende al più presto mettere in campo per affrontare e risolvere – nel medio termine – l’ormai ricorrente problema della scarsità della risorsa idrica che, proprio in questi giorni, sta assumendo caratteri drammatici in molte Regioni d’Italia.