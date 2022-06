È ricoverata in terapia intensiva all’ospedale del Mare di Napoli la 76enne aggredita nella notte nella sua casa di Somma Vesuviana da un ladro d’appartamenti. L’uomo è stato messo in fuga, ma è stato arrestato poco dopo dai carabinieri. É Giovanni Aliperta, 36enne, già noto alle forze dell’ordine. La vittima, che lottando con il ladro aveva sbattuto violentemente la testa, ora è ricoverata in gravi condizioni. Sul caso si è espresso anche il sindaco Salvatore Di Sarno attraverso un post pubblicato sui social.

“Ieri notte nella nostra città è accaduto un episodio molto grave. Una donna è rimasta aggredita in casa sua e selvaggiamente percossa da un uomo che le forze dell’ordine hanno già individuato e arrestato, grazie alle telecamere di sorveglianza. Sono affranto e scosso insieme a tutta la comunità di Somma Vesuviana e mi auguro che la signora si riprenda presto, le sue condizioni sono preoccupanti. Da Sindaco voglio fare anche un plauso alle forze dell’ordine e chiedere loro sempre più, un’ incisiva presenza sul territorio, affinché questi episodi, non accadano più. Preghiamo per Nunziatina”.