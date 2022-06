Scoperto canile abusivo sotto al Vesuvio: 40 esemplari senza alcuna cura

Un canile totalmente abusivo scoperto ad Acerra, in provincia di Napoli, dai carabinieri della stazione forestale di Marigliano. Insieme a personale della Lipu di Napoli e dell’Asl Napoli 2 Nord di Caivano. Nel canile, privo di autorizzazioni amministrative, erano presenti 20 box coperti da lamiere di ferro e 40 cani di varie razze. Tutti esposti alle intemperie. I cani, benché in buono stato di salute, sono stati sequestrati. Nessuno dei cani era dotato di microchip e alcuni erano legati ad un albero con una catena.

Il titolare dell’attività, un 72enne già noto alle forze dell’ordine, non è stato in grado di mostrare la documentazione relativa alla tenuta stagna di una vasca colma di escrementi e quella relativa al loro smaltimento. Son notificate anche sanzioni per oltre 11mila euro.