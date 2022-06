Scoperta officina completamente abusiva nel Nolano

I Carabinieri della stazione forestale di Marigliano, nell’ambito dei servizi volti alla sicurezza ambientale, hanno controllato un’officina meccanica del posto. L’attività era completamente abusiva. Riscontrate diverse sanzioni sia penali che amministrative. Denunciato il titolare per scarico non autorizzato delle acque reflue, gestione illecita e abbandono di rifiuti. Il locale è sotto sequestro e per il titolare sanzioni pari a 10mila euro. A loro volta gli agenti del Commissariato di Giugliano-Villaricca e personale della Polizia Municipale di Melito di Napoli, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel Comune di Melito di Napoli.

In particolare in via Roma, via Signorelli, via Madonna delle Grazie e corso Europa. Nel corso dell’attività sono finite identificate 146 persone, di cui 40 con precedenti di polizia, e controllati 103 veicoli di cui 2 sequestrati.