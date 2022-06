I continui rincari di luce e gas hanno spinto il governo a potenziare il bonus sociale per gli sconti in bolletta. Dal 1° aprile è attivo un provvedimento che allarga la platea dei beneficiari che possono usufruire del bonus grazie all’innalzamento dell’Isee. La platea dei beneficiari è ampliata grazie all’innalzamento del tetto Isee per poter accedere al Bonus sociale: passa da 8.265 euro a 12mila euro all’anno. Se si hanno almeno 4 figli a carico l’asticella Isee si eleva a 20.000 euro. L’ampliamento, per ora, è fissato dall’1 aprile al 31 dicembre 2022. Con l’intervento del governo, le famiglie che possono beneficiare del Bonus sociale passano da 4 milioni a circa 5,2 milioni. Ecco come funziona il bonus e a quanto ammonta.

Non occorre presentare richiesta per accedere al bonus, poiché è stato attivato un sistema per cui si riceve in automatico lo sconto in bolletta se si rispettano i requisiti. Lo sconto sarà accreditato direttamente in bolletta. Per attivare il procedimento di riconoscimento automatico dei bonus sociali agli aventi diritto è sufficiente presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (Dsu) ogni anno e ottenere un’attestazione di Isee entro la soglia di accesso ai bonus, oppure risultare titolari di Reddito o Pensione di cittadinanza. Per presentare la Dsu e ottenere un’attestazione Isee basta collegarsi al portale MyINPS e usare il servizio per l’Isee precompilato. In alternativa si può chiedere il supporto di un Caf.

Il metodo

L’Inps seleziona poi le famiglie che hanno accesso all’agevolazione e trasmette i dati all’Acquirente Unico che collabora con Arera e che comunica – attraverso il Sistema Informativo Integrato – le informazioni agli enti che si occupano di erogare energia elettrica e gas. Per quanto riguarda gli importi, nel caso del bonus sociale elettrico il suo valore dipende dal numero di componenti del nucleo familiare. Fino al 30 giugno, per nuclei familiari composti da 1-2 componenti ammonta a 141,05. Per le famiglie con 3-4 componenti, l’assegno sarà di 170,17. Con più di 4 componenti, il bonus varrà 199,29 euro. Non si può definire con esattezza l’importo del bonus gas poiché la cifra, determinata e aggiornata da Arera, varia periodicamente a seconda della categoria d’uso associata alla fornitura di gas; della zona climatica di appartenenza del punto di fornitura; del numero di componenti della famiglia.