Scippo a Palma Campania, imprenditore bengalese derubato e ferito

Furto con strappo nella tarda mattinata di oggi a Palma Campania. Vittima un piccolo imprenditore bengalese, preso di mira di un delinquente mentre percorreva Via Roma. L’uomo è finito affrontato con la forza e gli hanno portato via il borsello che aveva addosso. Nella colluttazione è caduto pesantemente, finendo a terra ferito. Per fortuna niente di grave. Un bottino che tra l’altro non era neppure importante: circa 100 euro. Probabilmente il malvivente credeva che l’uomo trasportasse più contanti vista la sua attività commerciale.

Sul posto sono arrivati i carabinieri della locale stazione agli ordini del maresciallo Massimo Nasti. Le forze dell’ordine indagano per identificare l’aggressore, mentre la vittima dello scippo è finita al pronto soccorso per le lesioni riportate.