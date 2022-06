Schianto tra Scafati e Boscoreale, consigliere comunale in rianimazione

Moto contro un palo. È finito in ospedale, in prognosi riservata, il consigliere comunale di Scafati Giovanni Bottone, capogruppo Lega. Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente, avvenuto in via Michelangelo Nappi, ai confini con il comune di Boscoreale. Bottone era alla guida di una moto che, per cause ancora da chiarire, è finita fuori strada. Il consigliere comunale di Scafati è trasportato all’ospedale di Nocera Inferiore. Qui i medici lo hanno sottoposto ad intervento chirurgico. È attualmente ricoverato nel reparto di Rianimazione.

L’equipe sanitaria confida di salvarlo ma la situazione è molto delicata. Al momento la famiglia e le stesse istituzioni scafatesi mantengono il massimo riserbo sui fatti. A dare la notizia è l’edizione online de Il Mattino.