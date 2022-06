Incidente sul raccordo Avellino Salerno nella galleria Montepergola di Solofra. Coinvolte due auto. Il bilancio è di due donne ferite, di 30 e 60 anni. Il traffico ha subito pesanti disagi. La carreggiata è stata chiusa per il tempo necessario alle operazioni di soccorso con uscita obbligatoria a Montoro e Serino. Nella galleria si circola a doppio senso per lavori che stanno interessando l’altro tunnel. Sul luogo del sinistro sono intervenute due squadre di vigili del fuoco che hanno prestato soccorso alle donne ferite. Entrambe sono state trasportate all’ospedale Moscati per essere sottoposte alle cure necessarie. C’è stato caos e paura nella galleria perché molti automobilisti sono rimasti bloccati.

Sul posto anche gli agenti della Polizia Stradale che si sono occupati dei rilievi. A loro il compito di ricostruire la dinamica dell’incidente. Il tunnel è stato aperto al termine delle operazioni di messa in sicurezza eseguite dai caschi rossi.