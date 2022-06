Scambiati per ladri e uccisi nel Vesuviano: in Aula il video del doppio delitto

La trasmissione del video che ritrae il momento in cui Giuseppe Fusella e Tullio Pagliaro sono colpiti e perdono la vita è il momento piu’ drammatico dell’udienza. Il processo si e’ tenuta oggi a carico di Vincenzo Palumbo. E’ l’autotrasportatore di 53 anni accusato dalla Procura di Napoli del duplice omicidio volontario dei due ragazzi di Portici. Assassinati la notte tra il 28 e il 29 ottobre 2021 nella vicina Ercolano. E’ incentrata sui rilievi eseguiti dai carabinieri di Torre del Greco e del Ris l’udienza, iniziata circa un’ora dopo l’orario prefissato a causa di un cancello bloccato, in carcere. Ciò ha ritardato il trasferimento dell’imputato. Consapevoli del dolore che avrebbero rivissuto i familiari di Pagliaro hanno scelto di disertare l’udienza.

E infatti quelle immagini, indubbiamente terribili, hanno consentito di appurare, secondo gli investigatori, che la Fiat Panda a bordo della quale c’erano Giuseppe e Tullio, è raggiunta piu’ volte dai colpi sparati da Palumbo. Ai carabinieri, ha sempre riferito di avere usato la violenza perche’ aveva scambiato i giovani per dei ladri. Dichiarazioni, le sue, che pero’ non trovano conferma. Disse che si era attivato l’allarme dell’antifurto, subito dopo avere sentito dei rumori provenire dalla proprieta’. Ma finora non ci sono elementi che avvalorano questa tesi.