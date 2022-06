Sangue sulla Festa dei Gigli, Elio trovato cadavere: aveva ferite

Una domenica di festa si tinge di giallo. Sangue sulla festa del Giglio. Accollatore trovato morto in una zona di campagna a Recale. Si tratta di Elio Russo, 32 anni, incensurato, fratello di un pregiudicato della zona. Padre di tre figli, separato, Elio, giovane molto conosciuto in città e benvoluto da tutti, è stato trovato nella zona di via Gabriele D’Annunzio, a due passi dalla frazione Musicile. Era in giro per Recale in bici, ritrovata pochi metri prima del cadavere da alcuni passanti. Ieri mattina era atteso dagli accollatori di Sant’Antimo per il tradizionale corteo del Giglio per le strade del paese.

Non appena si è diffusa la notizia del ritrovamento del corpo senza vita, il comitato ha postato sulla pagina social un comunicato. Qui annunciava “l’annullamento improvviso del corteo del giglio a causa della perdita di un nostro caro amico accollatore. Il parroco della Chiesa di Sant’Antimo ha deciso di sospendere la tradizionale processione.