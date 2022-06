A San Gennaro Vesuviano, questa sera alle ore 18:00 presso l’ aula Consiliare, al via la presentazione del nascente gruppo di militanti e simpatizzanti del partito Meloniano. Una serata che ha come obiettivo quello di esporre alla cittadinanza quali sono i progetti e le iniziative future che il gruppo vuole mettere in campo seguendo quelli che sono gli ideali politici della fiamma tricolore.

A prendere la parola rappresentanti istituzionali regionali e nazionali aderenti al partito :

Il Senatore Iannone, gli Onorevoli Schiano, Schifone e Rescigno, i Sindaci Donnarumma e Del Giudice, giovani attivisti terretoriali affiancheranno il coordinatore cittadino Malaspina in quello che ha l’ intento di costruire rete con i paesi limitrofi affinché il partito possa puntare ad una sinergia tra i vari comuni per attestare sempre più la presenza nell’ area Vesuviana soprattutto in virtù dei prossimi impegni elettorali.

Come dichiarato dal coordinatore Malaspina: ” il Nostro impegno parte da San Gennaro Vesuviano con l’intento di creare un tutt’ uno con il resto del territorio Vesuviano affinché ci si possa confrontare e studiare iniziative per affrontare quelle che sono le criticità che ci accomunano. Facendo rete, mettendoci passione e impegno, sono certo si possa dare sempre più voce al Partito, avvicinare i cittadini al una politica sana, fatta di azioni concrete mirate ad un miglioramento. Mi preme inoltre sottolineare, che il gruppo non ha come obiettivo quello di contrastare il governo cittadino, piuttosto essere da supporto affinché il territorio, come quello Sangennarese, possa continuare a crescere”.

Dopo questo primo steep di presentazione a breve sarà inaugurato quello che prenderà il nome di ” Circolo Fratelli D’ Italia San Gennaro Vesuviano ” un luogo di incontro e di ascolto per tutti i cittadini. La cittadinanza è invitata questa sera alle ore 18 presso l’ aula Consiliare della casa comunale di San Gennaro Vesuviano , in Piazza Margherita . L’evento si svolgerà in osservanza delle normative vigenti.