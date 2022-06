Salvatore sparito da tre giorni: soffre di uno stato depressivo, via alle ricerche

È sparito da Sant’Agnello, in Costiera sorrentina, sabato 4 giugno alle 5 del mattino Salvatore Ciampa, e ad oggi non si hanno sue notizie. I familiari hanno postato l’appello sui social avvisando che l’uomo, alto 1,85, calvo, soffre di uno stato depressivo. Alcuni utenti hanno segnalato di averlo visto nella frazione di Nerano a Massa Lubrense, ma setacciando la zona non si sono trovate tracce. L’appello dei familiari sarà lanciato anche alla trasmissione della Rai “Chi l’ha Visto” nella speranza di ritrovarlo.

In un volantino che circola anche sui social si legge: «Soffre di depressione ma è una persona molto sensibile e buona». Naturalmente tanta la paura da parte dei familiari viste proprio le condizioni dell’uomo. Si spera che possa essere ritrovato al più presto.