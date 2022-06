Ne ha portato in salvo uno a riva e si è rituffato in mare per salvare l’altro quando ha accusato un malore. È stato questo l’ultimo gesto eroico di Rahhal Amarri, 42enne marocchino gestore del Lido dei Gabbiani di Castel Volturno, che si è spento in mare nel tentativo di portare in salvo due bambini. A dare la notizia è Caserta Today

Erano verso le 10 quando il 42 enne ha avvistato i due ragazzini in pericolo che a causa delle forti correnti non riuscivano a tornare a riva. Si dimenavano e gridavano per allertare i bagnanti. Rahhal Amarri li ha visti e si è gettato in mare. Ne ha salvato uno, lo ha portato a riva e si è rituffato per salvare l’altro ma in acqua ha accusato un malore e di lì a poco il suo corpo esanime è riaffiorato in superfice. Un pescatore con una piccola imbarcazione ha visto il bimbo ed afferrandolo per un braccio lo ha trasportato sulla propria imbarcazione.

Il bagnino del lido è poi giunto con il pattino di salvataggio ma per il 42 enne non c’è stato più nulla da fare. Era già morto . È stato recuperato sul pattino e portato a riva. Il personale del 118 accorso non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. Dai primi accertamenti dei sanitari pare dovuto ad una arresto cardiocircolatorio.