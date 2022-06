Condannato a 5 anni di reclusione e al pagamento di 3.200 euro di multa Gaetano Scutellaro, il 58enne accusato di aver rubato un “gratta e vinci” da 500mila euro. I fatti lo scorso settembre a Napoli. La sentenza è pronunciata al termine del processo celebrato con rito abbreviato. La richiesta della Procura era di 6 anni di carcere e una multa da 5mila euro. Scutellaro, ex marito della titolare della tabaccheria di via Materdei nella quale acquistarono il biglietto vincente, ha portato via il “gratta e vinci” a una donna di 69 anni. Poi ha fatto perdere le sue tracce, per poi essere arrestato all’aeroporto di Fiumicino prima di salire su un aereo diretto a Tenerife.

Comportamenti sottolineati dal pm che ha contestato a Scutellaro anche un tentativo di estorsione nei confronti di un nipote della donna. Al quale il 58enne avrebbe proposto di dividere l’importo in cambio del ritiro della denuncia nei suoi confronti. Ricostruzione respinta dalla difesa di Scutellaro, l’avvocato Vincenzo Strazzullo, secondo cui sarebbe stato il nipote a proporre un accordo. Inoltre, il legale ha ricordato il risultato di una prima perizia dalla quale emergeva che Scutellaro era “in uno stato di incapacità parziale di intendere e di volere”, contraddetta poi da una seconda perizia secondo cui era sussistente la capacità di intendere e di volere. L’avvocato di Scutellaro ha annunciato il ricorso in appello.