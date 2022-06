Rapinata in casa a Somma Vesuviana, Nunziatina resta in pericolo di vita

Resta ricoverata in gravi condizioni, in pericolo di vita, nel reparto di Terapia intensiva dell’Ospedale del mare di Napoli. E’ la donna di 76 anni rimasta ferita a Somma Vesuviana dopo una colluttazione con un uomo di 36 anni. Era entrato di notte nella sua abitazione e successivamente bloccato dai carabinieri contro i quali si è scagliato, ferendoli. Gli accertamenti sanitari hanno evidenziato un ematoma subdurale cranico riportato dalla donna nella caduta. Il bandito è finito arrestato per tentata rapina, lesioni gravissime e resistenza.

In un post sui social network, anche il sindaco di Somma Vesuviana, Salvatore Di Sarno, ha lasciato un pensiero per la signora Nunziatina. Il primo cittadino ha esortato a pregare per la salute della donna, lasciando tanta solidarietà alla vittima del raid.