Arrestati dopo un tentativo di rapina in un supermercato di via Cairoli. Si tratta di 3 giovanissimi: 14, 15 e 16 anni. Il fatto è accaduto ieri sera a via Cairoli, dove gli agenti del commissariato Vasto-Arenaccia sono intervenuti per la segnalazione di una rapina in un supermercato. I poliziotti, giunti sul posto, hanno notato uno scooter con 3 persone a bordo allontanarsi e darsi alla fuga in direzione di via Cavallotti. Gli operatori sono avvicinati dal titolare dell’esercizio commerciale. Ha raccontato come, poco prima, 2 di essi sono entrati nell’attività e con la minaccia di una pistola hanno intimato di consegnare l’incasso. Il tutto mentre il complice a bordo dello scooter li stava attendendo all’esterno. Il titolare ha preso tempo fino all’arrivo della volante che ha messo in fuga i rapinatori. La pattuglia ha comunicato alla centrale operativa le descrizioni del veicolo e dei fuggitivi.

I giovanissimi sono stati intercettati in via Arenaccia dai Falchi della squadra mobile. Il conducente del mezzo, nonostante l’alt intimato dagli agenti ha proseguito la fuga. Ne è scaturito un inseguimento nel corso del quale i malviventi si sono disfatti di alcuni oggetti, mentre il terzo passeggero ha estratto la pistola sparando contro gli operatori. Gli agenti hanno così esploso in arie alcuni colpi e uno indirizzato allo pneumatico del mezzo. Giunti in via Foria, il conducente ha impattato contro la moto di servizio rovinando a terra insieme ai poliziotti.