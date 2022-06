Rapina 14 benzinai tra Torre, Pompei, Scafati: preso

Ha commesso quattordici rapine in circa un mese, sottraendo ai distributori di carburanti quasi 9mila euro. Il rapinatore arrestato ieri dai carabinieri della stazione di Torre Annunziata ha razziato incassi tra Torre Annunziata, Torre del Greco, Trecase, Pompei, Santa Maria la Carità e Scafati. I fatti nel periodo compreso tra gennaio e febbraio scorsi. L’arresto è avvenuto in esecuzione di un’ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere emessa dal gip del tribunale di Torre Annunziata. Le indagini sono scaturite dalle denunce degli esercenti, e i tratti ricorrenti nel modus operandi adottato dal rapinatore sono risultati inequivocabili. Il malvivente usava sempre lo stesso scooter con targa non visibile, il volto travisato e la pistola in pugno. Talvolta accompagnato da un complice non ancora identificato. I filmati catturati dai sistemi di videosorveglianza e analizzati dagli inquirenti hanno consentito di ricavare particolari utili alle indagini.

«Nel corso delle rapine – spiega il procuratore di Torre Annunziata, Nunzio Fragliasso – durante le quali non era mostrata alcuna remora nel minacciare le vittime con una pistola, direttamente puntata contro gli addetti al rifornimento in possesso di denaro contante, erano complessivamente sottratti, nell’arco di un mese, poco meno di 9mila euro».