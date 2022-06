Quattordicesima 2022: a chi spetta il pagamento in busta paga anche di Irpef e bonus

In arrivo la Quattordicesima 2022. Le vacanze estive si avvicinano e con il progressivo allentamento delle misure anti COVID-19 in Italia e all’estero, si attende una ripresa dei flussi turistici all’interno dello Stivale e in uscita dai confini nazionali.

Sullo sfondo resta però l’aumento del costo della vita a seguito della guerra in Ucraina e della penuria di materie prime, già registrata nel post-pandemia.

Un sostegno economico a quanti andranno in vacanza, pur con il fardello dell’inflazione e del potere di acquisto in calo, potrebbe arrivare dalla quattordicesima mensilità.

Trattasi di un importo aggiuntivo alle dodici mensilità ordinarie di paga, previsto dai contratti collettivi di lavoro e corrisposto in genere prima del periodo feriale, tra la fine di giugno e i primi giorni di luglio.

Il suo ammontare è strettamente legato alla retribuzione del dipendente e ai periodi di lavoro svolti nel corso della maturazione della quattordicesima, di norma tra il 1° luglio e il 30 giugno dell’anno successivo.

Quattordicesima 2022: a chi spetta

I lavoratori dipendenti beneficiari della quattordicesima sono tutti coloro nei cui confronti si applica, in alternativa:

Un contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) che preveda quindi l’erogazione della quattordicesima;

Un accordo aziendale che disponga inoltre il pagamento della quattordicesima, in mancanza di una previsione analoga contenuta nel CCNL utilizzato.

Quattordicesima 2022: chi è escluso

Lavoratori non dipendenti

La mensilità aggiuntiva in parola non spetta a quanti non sono considerati lavoratori dipendenti:

Lavoratori parasubordinati o collaboratori coordinati e continuativi;

Lavoratori autonomi;

Lavoratori autonomi occasionali;

Tirocinanti e stagisti;

Incaricati di prestazioni di lavoro occasionali (ex voucher).

Lavoratori dipendenti senza maturazione della quattordicesima

Un caso particolare riguarda poi quanti sono lavoratori dipendenti ma, nel periodo di maturazione della quattordicesima, hanno totalizzato assenze che non consentono il diritto alla mensilità aggiuntiva.

Si pensi a coloro che sono stati assenti per:

Aspettativa non retribuita;

Assenza ingiustificata;

Assenza non retribuita;

Assenza ingiustificata per non possesso della Certificazione verde o “green-pass”.

Quattordicesima 2022: quando arriva

Il periodo di erogazione della quattordicesima è stabilito dal singolo contratto collettivo o dall’accordo aziendale.

Di norma, il pagamento si concentra nei mesi estivi, in particolare a fine giugno – inizio luglio.

Nella seguente tabella vediamo alcune delle scadenze previste dai CCNL italiani.

fonte leggoggi.it