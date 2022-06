Poste Italiane sta riportando numerosi disservizi in tutta Italia. Come rilevato da downdetector.it e dalle sempre maggiori segnalazioni degli utenti sui social, si stanno manifestando difficoltà nell’accesso e utilizzo dell’app. In misura minore, nell’apertura del sito web e nel login al proprio account personale.

Non è la prima volta che accade un problema di questo genere per Poste, in alcuni casi passati si è reso necessario un intero giorno per ripristinare del tutto il servizio. Le segnalazioni in questo momento sono in forte crescita, e provengono prevalentemente dalle grandi città, da nord a sud: Torino, Milano, Bologna, Firenze, Perugia, Roma, Napoli e Palermo sembrano essere le più colpite.

Ad ora non abbiamo informazioni sul motivo di questo malfunzionamento, né Poste Italiane si è ancora espressa in merito. Attendiamo comunicazioni e vi invitiamo a riportarci la vostra esperienza nei commenti. A proposito, pare che Poste Mobile non stia risentendo dei problemi: le segnalazioni riguardo l’operatore telefonico sono pressoché assenti.

Fonte hdblog.it