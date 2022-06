Pensioni, ecco il calendario per i pagamenti di luglio: si parte questa settimana

Nonostante tutto sono ancora molti i pensionati che preferiscono il ritiro dell’assegno mensile in contanti agli uffici postali. Ecco il calendario dell’estate diffuso dalla società. Anche durante il periodo estivo le pensioni saranno accreditate regolarmente dal primo giorno del mese per i titolari di un Libretto di Risparmio, di un Conto BancoPosta o di una Postepay Evolution.

Parola d’ordine evitare assembramenti

Al fine di evitare assembramenti, tutti i pensionati che intendono ritirare i contanti allo sportello potranno presentarsi in un Ufficio Postale. Rispettando preferibilmente la seguente turnazione alfabetica, valida per i tre mesi estivi per tutte le sedi operative almeno 4 giorni alla settimana.

Prelievi possibili anche nei Postamat

Poste Italiane ricorda che i titolari di carta Postamat, Carta Libretto o di Postepay Evolution potranno prelevare i contanti dagli 36 ATM Postamat. Sono disponibili sul territorio nazionale, senza bisogno di recarsi allo sportello.

Per conoscere la turnazione alfabetica degli Uffici Postali aperti con orario rimodulato è possibile fare riferimento agli appositi avvisi affissi sulle porte d’ingresso oppure consultare il sito www.poste.it o contattare il numero verde 800 00 33 22.