“Nel pomeriggio di sabato un aliscafo si è schiantato contro gli scogli di un pontile a Mergellina. Due bagnanti che erano lì sono riusciti a sfuggire per pochissimo. Una tragedia sfiorata nello stesso punto dove, due anni prima, c’era stato un altro incidente. Ma è chiaro che quell’episodio non ci ha insegnato nulla. A distanza di quasi 24 mesi quel pontile è ancora lì, pur versando in una condizione di degrado di costante abbandono, teatro di ripetuti incidenti. Non è mai stato sistemato e, ad oggi, non viene quasi mai utilizzato”.

“Ci chiediamo il perché debba essere lasciato a sé stesso e debba creare un rischio per la navigazione e per i bagnanti. Quanto accaduto sabato deve spingerci a riflettere sullo stato dei pontili. Chiediamo all’Autorità Portuale di rilanciare queste strutture, soprattutto quelli di mergellina, affidandole a gestori che siano in grado di tenerli con cura, restituendo loro la naturale funzione”. Così Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale di Europa Verde.