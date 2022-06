“Ho avuto paura che mi potessero fare del male. Non conosco nemmeno i ragazzi che ho ferito e poi ho puntato l’arma verso il basso. Non volevo fare male a nessuno ne’ tanto meno uccidere”. Si e’ difeso cosi’ davanti al gip di Napoli Nord, Vera Iaselli, il 37enne Marco Bevilacqua arrestato per aver fatto fuoco contro quattro ragazzi davanti un bar di Qualiano (Napoli) tra sabato e domenica scorsa. Due dei feriti sono ancora ricoverati in gravi condizioni. Per i pm il movente del gesto, per compiere il quale Bevilacqua ha prima rapinato della pistola un vigilante minacciandolo con un coltello e utilizzato una bici elettrica per passare e sparare, e’ legato a una lite avuta con i ragazzi qualche giorno prima, circostanza questa negata dall’uomo. Cosi’ come nega di conoscere le vittime e di aver avuto intenzione di uccidere.

Tesi pero’ smentite dal lavoro investigativo e dalle immagini delle telecamere dei sistemi di videosorveglianza della zona. Bevilacqua ha mirato contro i quattro ad altezza d’uomo. Il gip ha convalidato il fermo per tentato omicidio plurimo e rapina.