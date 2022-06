Palude melmosa e deodorante al Mappatella Beach – il video sul web

Una parte della spiaggia libera del Rotonda Diaz, conosciuta come Mappatella Beach, si è trasformata in una palude melmosa. Infatti da tempo ristagna una pozza d’acqua, dove si è creato un vero e proprio ecosistema in cui capeggiano muschi e licheni. Spacca in due la spiaggia portando degrado e miasmi e fungendo da repellente per molti bagnanti e turisti.

La situazione era già affrontata dai consiglieri e ambientalisti di Europa Verde, il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli e i consiglieri municipali Lorenzo Pascucci e Gianni Caselli, ma a distanza di mesi, come segnalato da un bagnante, non vi sono stati miglioramenti.

“Forse la questione spiagge libere è tenuta di poco conto?”- commentano Borrelli e Pascucci- “Perché sembra quasi che si stia facendo di tutto per far scappare i visitatori dalla nostra città e per rendere inagibile una delle poche spiagge libere accessibili rimaste in città e sicuramente la più importante. Ora pretendiamo interventi urgenti da parte del Comune dato che sono mesi che stiamo segnalando questo acquitrino lurido che si è riempito di immondizia. Uno spettacolo disgustoso.”