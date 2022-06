Sono aperte le domande di iscrizione per poter partecipare al Soggiorno climatico terapeutico per over sessanta autosufficienti.

L ‘ iniziativa, fortemente voluta dalla Consigliera con Delega alle Politiche per gli anziani Dottoressa Angela Manzi, si ripropone dopo il necessario stop dettato dallo stato pandemico.

Quest’ anno gli over 60 palmesi soggiorneranno dal 3 al 10 luglio ad Alba Adriatica

Situata sul litorale più settentrionale della regione Abruzzo, Alba Adriatica è una cittadina graziosa e vivace con un litorale sabbioso, di quasi 3 km, bagnato da un’acqua con fondali bassi che tra le altre, risulta ottimale anche per soddisfare le esigenze di tutti i partecipanti.

La meta

La città si trova incastonata all’interno della Val Vibrata dove tra dolci colline verdi si trovano nascosti piccoli paesini ricchi di storia e di fascino. Il centro di Alba, invece, richiama l’attenzione dei visitatori per le numerose ville settecentesche, come Villa Chiarugi, Villa Gianluca Palma e Villa Zanoni e il suo bellissimo lungomare intitolato a Guglielmo Marconi e attraversato dalla pista ciclabile nota come il “Corridoio Verde Adriatico”. Considerata una delle “Sette sorelle d’Abruzzo”, cioè sette località abruzzesi che si distinguono per le bellissime spiagge, Alba Adriatica è una meta molto ambita in estate per la qualità non solo delle spiagge e delle acque ma anche per l’alto livello e la varietà dei servizi offerti.

Non solo mare dunque, ma la possibilità di passare sette giorni tra mare, bellezze paesaggistiche e cultura.

Un’iniziativa che, come sottolineato dalla Consigliera Manzi, finalmente riprende:

“la pandemia ha dettato un vero è proprio stop per iniziative di tal genere.

Lo scorso dicembre, siamo stati costretti, a rimandare il soggiorno climatico invernale ad Assisi a causa del covid che aveva ripreso la sua corsa in modo preoccupante.

Oggi finalmente tiriamo un sospiro di sollievo e, con l’ appoggio dell’ Amministrazione, siamo riusciti a ripartire in tal senso.

Il tutto organizzato tenendo presenti le esigenze di tutti: a differenza delle scorse edizioni questa volta si è scelto come periodo la prima decade di luglio che consente temperature sicuramente più miti di quelle di giugno.

I nostri over 60 avranno la possibilità di scegliere camere singole o doppie, di poter fare escursioni e quant’ altro in piena modalità “relax vacanziero“.

Ringrazio, sin da ora, il Sindaco Aniello Donnarumma che sostiene fortemente progetti del genere a dimostrazione che siamo vicini a tutta la cittadinanza e in particolare a tutte le fasce di eta’ : i nostri anziani sono per noi una ricchezza inestimabile, traghettatori di valori e saperi e vanno sostenuti, accompagnati, in iniziative a loro dedicate”.

ECCO COME FARE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

– tutti i cittadini interessati, i quali desiderano partecipare al soggiorno in questione, devono presentare all’ Ufficio Protocollo, del Comune di Palma Campania entro le ore 18.00 del 23/06/2022, domanda di partecipazione.

All’istanza dovrà essere allegato

– certificato medico attestante l’autosufficienza,

-certificato ISEE in corso di validità,

-copia del documento di riconoscimento

– ricevuta

attestante il versamento di € 52,00, a titolo di acconto.

I partecipanti dovranno corrispondere una quota di partecipazione sulla spesa

complessiva in rapporto al reddito risultante dal certificato ISEE in corso di validità.

I moduli per la domanda di partecipazione e per la richiesta di sistemazione in stanza

singola sono disponibili presso l’Ufficio Politiche Sociali, nei giorni e nelle ore di ufficio e

sono scaricabili dal sito istituzionale di questo Ente.

Saranno accolte le domande prima pervenute risultanti dal protocollo generale.

La domanda è inoltre scaricabile sul sito istituzionale del Comune di Palma Campania al link http://www.comune.palmacampania.na.it/c063052_s/po/mostra_news.php?id=688&area=H