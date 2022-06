Palma Campania, 30enne muore suicida in zona Foce di Sarno

Si sarebbe tolto la vita già nella serata di ieri un giovane di circa 30 anni residente a Palma Campania. I fatti, secondo quanto si apprende, sarebbero avvenuti in zona Foce di Sarno, dove la famiglia della vittima possiede un terreno con uno stabile. Questa mattina continuano le indagini con i carabinieri che si sono recati a casa del giovane in cerca di qualcosa. Al momento non si conoscono le cause del gesto estremo. Il ragazzo si sarebbe tolto la vita impiccandosi all’interno della struttura nella proprietà familiare a Sarno.

A trovare il corpo senza vita sarebbero stati gli stessi familiari che dopo non avere avuto più notizie della vittima, hanno cominciato a cercarlo. L’auto era nella proprietà di Foce ed all’interno la terribile scoperta. Secondo quanto raccontato il 30enne lavorava nel mondo della scuola e da poco aveva fatto ritorno nella sua Palma Campania.