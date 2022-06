Ultimi pagamenti del mese da parte di Inps. Un concentrato di lavorazioni attendono i beneficiari delle prestazioni in questa settimana. Al centro di tutto l’anticipo delle lavorazioni del Reddito di cittadinanza.

Bonus 200 euro pagamento a giugno o luglio?

Il pagamento del Bonus 200 euro è atteso nel mese di luglio 2022, ma è bene sapere che per una parte dei beneficiari previsti dal Decreto Aiuti, l’una tantum arriverà con le prestazioni di competenza del mese di giugno 2022.

E’ il caso, infatti, dei percettori NASpI. Per loro il bonus viene erogato insieme alla mensilità di giugno 2022 che ricevono il mese dopo. Quindi durante il mese di luglio. La data? Probabilmente in parallelo al trattamento di disoccupazione ma il consiglio è di attendere le istruzioni Inps che a questo punto sono in dirittura di arrivo.

Reddito di cittadinanza ricarica giugno 2022: quando arriva?

Lavorazioni anticipate sono in arrivo in questa settimana. A dirlo è il calendario, considerato che il 27 giugno cade di lunedì è probabile che le lavorazioni saranno anticipata al 24 giugno, che è un venerdì. Ciò per consentire l’accredito puntuale il 27 del mese, in un insieme di giorni in cui c’è anche un sabato (25) e una domenica (26).

TuttoLavoro24.it aggiornerà i suoi lettori nei prossimi giorni per conoscere “in diretta” la situazione delle lavorazioni e degli accrediti.

Sorprese negative sono arrivate a metà giugno per molti percettori che chiedevano a Inps il rinnovo RdC dopo 18/36 mesi. Per coloro che sono in attesa di una risposta da Inps perchè hanno la domanda ”ferma” cioè senza esito, non è da escludere che l’Istituto possa fare delle lavorazioni a fine mese od anche delle lavorazioni straordinarie. Ma per ora non ci sono conferme ufficiali.

fonte tuttolavoro24.it